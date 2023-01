- Pillazon, le MMO de drogues, est disponible

Publié le Lundi 16 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Coque en stock

Pillazon (MMO Drug Lord Tycoon) est un MMO qui vous propose de commencer en bas de l'échelle et de finir comme l'un des plus grands barons de la drogue du monde. A vous de créer une nouvelle entreprise dont le but est de s'imposer sur le marché de la drogue.Il va falloir développer votre infrastructure, aménager vos locaux, faire de la recherche pour proposer les meilleurs produits, les améliorer selon les demandes des clients, embaucher les bons employés, ouvrir des Coffee Shop... mais aussi faire attention : vos employés peuvent être des taupes de la concurrence et saboter votre entreprise. Ils faut aussi garder intacte leur motivation. Sans oublier de développer votre site web pour vous faire connaître et vendre vos produits...Développé par Picorp, un studio indépendant, le jeu vient de sortir sur Steam en accès anticipé.