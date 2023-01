Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly sort en avril

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je me taperais bien un petit noir...

Suite du jeu Coffee Talk sorti en 2020 et qui a remporté un beau petit succès, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly est annoncé pour le 20 avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Ce jeu narratif vous fait découvrir un petit café de Seattle où humains et créatures mythologiques se cotoient autour d'un espresso, discutent, partagent...A découvrir en vidéo. Le jeu sera localisé en français.