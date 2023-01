The Last of Us : critique du premier Ã©pisode de la sÃ©rie TV

Publié le Mardi 17 janvier 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Erreur de casting

Je suis vraiment fan des jeux The Last of Us et de leur univers. J'ai vibré comme rarement en y jouant, j'ai été ému comme jamais et ils restent, pour moi, deux grands moments de jeu vidéo dans ma carrière. Surtout le premier opus, d'ailleurs.Adapter un jeu vidéo en film ou en série est toujours un peu casse-gueule et rares sont les réalisations qui sortent du lot.Autant vous dire qu'on craignait le pire pour celle-ci. D'autant plus que nos craintes étaient décuplées depuis l'annonce du casting...Le premier épisode est sorti sur Amazon Prime Video. Et on l'a regardé.