Forspoken dévoile ses caractéristiques PC

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous auriez 3000 € pour un PC ?

Des graphismes sublimes avec la technologie AMD FidelityFX™

Des options de performances optimales jusqu'à 60 images par seconde (avec la technologie AMD FSR)

Des temps de chargement rapides (avec le support du SSD Samsung)

Une prise en charge des écrans ultra larges jusqu’en 32/9* pour une expérience plus immersive et des vues panoramiques

Une prise en charge complète du HDR et une personnalisation de la résolution, du rapport d'aspect et des caractéristiques graphiques

Une compatibilité avec le son direct et le support audio 7.1 (Ambisonics)

La liberté de jouer avec un clavier et une souris ou une manette (manettes sans fil DUALSHOCK®4 et DualSense™, manettes compatibles avec DirectInput ou Xinput).

Windows 10 ou 11

AMD Ryzen 5 1600 (3,7 GHz ou mieux) ou Intel Core i7-3770 (3,7 GHz ou mieux)

Carte vidéo AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ou Nvidia GeForce GTX 1060 6GB VRAM

16 Go de RAM

Résolution 720p à 30 fps

150 Go d'espace disque

Windows 10 ou 11

AMD Ryzen 5 3600 (3,7 GHz ou mieux) ou Intel Core i7-8700K (3,7 GHz ou mieux)

Carte vidéo AMD Radeon RX 6700 XT 12GB ou Nvidia GeForce RTX 3070 8GB VRAM

24 Go de RAM

Résolution 1440p à 30 fps

150 Go d'espace disque

Windows 10 ou 11

AMD Ryzen 5 5800 (3,8 GHz ou mieux) ou Intel Core i7-12 700K

Carte vidéo AMD Radeon RX 6800 XT 16GB ou Nvidia GeForce RTX 4080 16GB VRAM

32Go de RAM

Résolution 2160p à 60 fps

150 Go d'espace disque

On vous le rappelle, Forspoken vous fera évoluer dans Athia, un monde ravagé par la brume, miasme qui corrompt tout ce qu'il rencontre. Vous suivrez Frey Holland, une jeune femme qui a survécu à la brume et qui doit contrôler ses pouvoirs magiques dans l'espoir de la combattre.Le jeu est signé Square Enix et il sort sur PC et sur la PS5 le 24 janvier.Les caractéristiques de la version PC ont été révélées :