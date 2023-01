- Stranded : Alien Dawn se développe en accès anticipé

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Elevez, choyez puis tuez et mangez des animaux !

Stranded : Alien Dawn est un simulateur de vie et de survie sur une planète inconnue. Le jeu vous met dans la peau de survivants d'un crash sur un monde alien. La survie de chacun repose entre vos mains et dépend de vos choix.Construisez une grande base, équipée pour remplir tous vos besoins, et découvrez des nouvelles technologies pour agrandir votre territoire et améliorer vos chances de survie. Vous n'aurez que le matériel nécessaire en début de partie, pour survivre dans ce monde magnifique mais mortel. Entre la faune locale, les maladies inconnues et la méteo imprevisible, rien n'assure votre sécurité ici.Déjà disponible en accès anticipé, le jeu annonce une grosse mise à jour pour le 24 janvier, avec notamment la possibilité d’apprivoiser, d’entraîner et d’élever un large choix d’animaux sauvages. 3 nouvelles espèces canines débarquent, de nouvelles recettes, de nouvelles ressources, des statues d'animaux, de nouveaux objets, de nouvelles capacités...Et les animaux, après, on pourra les bouffer.Pas de nouvelle vidéo pour accompagner cette annonce, alors on vous colle celle de la mise à jour numéro 1, sortie il y a déjà un mois.