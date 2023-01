- Remnant: From the Ashes débarque sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'enfer, c'est mieux à 3 (comme le cul ?)

Sorti en 2019 sur PC et consoles, Remnant: From the Ashes est annoncé sur Nintendo Switch par THQ Nordic. Pour rappel, le jeu est un TPS d'action-survie dans un monde post-apocalyptique. Vous êtes un des derniers survivants.Il est jouable jusqu'à 3 joueurs, se déroulatn dans 4 mondes distincts, avec des centaines de monstres, plus de 20 boss, le tout généré de façon aléatoire...Le jeu est actuellement disponible que PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une vidéo d'annonce pour cette version Nintendo Switch a été diffusée.