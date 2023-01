- King of the Castle, un jeu politique multijoueur

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'Etat, c'est moi

Dans King of the Castle, vous allez créer votre partie et l'héberger sur votre PC. Dès lors, vous pourrez convier d'autres joueurs, qui se connecteront gratuitement, pour administrer votre royaume. Qu'ils soient 2 ou qu'ils soient 3000, ils formeront votre conseil de nobles et critiqueront toutes vos décisions, tentant d'orienter la politique du royaume.Conflits à gérer, rébellion à mater, nobles à intimider ou à corrompre... attention, chacune de vos décisions aura un impact, parfois inattendu, sur le pays tout entier.Le but reste, pour tous, de prospérer...Le jeu sort le 2 mars prochain, sur Steam