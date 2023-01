- Destiny 2 : Éclipse vous envoie sur Neptune

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous le seigneur de l'anneau ?

La nouvelle extension de Destiny 2, baptisée Eclipse, sortira le mois prochain. En attendant, Bungie a dévoilé une vidéo de Neptune, et plus particulièrement la nouvelle métropole de Néomuna.Vous y assisterez à l'invasion de la ville par Calus, les gardiens s'accrochant aux immeubles avec leur grappin issu de la nouvelle doctrine des ténèbres, le filobscur, et vous croiserez aussi les défenseurs de la cité, les Foule-nuages.On n'en saura pas plus pour le moment.