Park Beyond, un jeu de construction de parcs à thème sous tension

Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Barbapapa

Bandai Namco développe Park Beyond, un jeu de construction et de gestion de parc à thème. Il est prévu en 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.Dans le jeu, vous devrez construire les meilleurs parcs d'attractions possibles, avec un système de construction modulaire et une personnalisation poussée. Le but est de plaire aux visiteurs qui vont, alors, dépenser plus et plus d'argent encore.Mais vous avez un rival, Hemlock Consortium, dont le PDG est un sale type prêt à tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce sinistre personnage que la nouvelle vidéo du jeu vous présente.