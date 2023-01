- Mayday : Gerard Butler a besoin d'aide

Publié le Mercredi 18 janvier 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Allez au cinéma pour venir à son secours

Metropolitan FilmExport sort la semaine prochaine Mayday, le nouveau film d'action avec Gerard Butler. Il incarne un pilote d'avion dont l'appareil a été frappé par la foudre en plein vol. Non seulement c'est peu probable en vrai, mais en plus, ça ne devrait pas faire péter le système. Mais là, dans le film, si, parce que sinon, y'a pas d'histoire. Alors l'avion est en perdition, un peu comme l'imagination des scénaristes à Hollywood.Réussissant à sauver tous les passagers, super Gerard atterrit sur une île où un conflit armé fait rage. Les passagers sont pris en otages par une milice qui n'hésite pas à flinguer quiconque se met en travers de son chemin, ou juste si une gueule ne lui revient pas.Super Gerard va devoir s'allier à un criminel pas si méchant que ça, qui était en transfert dans l'appareil, pour sauver tout le monde et repartir on ne sait pas comment, sans doute en pirogue, vers des cieux plus cléments. Ah mais non, pardon, en plus de son entraînement de militaire dans une unité d'élite, Gerard sait aussi réparer les avions avec deux bambous et trois canes à sucre. Ouf, on est rassuré.Mayday, ça a quand même l'air sympa à voir, hein.