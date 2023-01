Tales of Symphonia débarque en anime sur Youtube

Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Desseins animés

S'inscrivant dans la série des jeux vidéo Tales of de Bandai Namco, l'anime Tales of Symphonia raconte l’histoire de deux mondes intimement liés l’un à l’autre, Sylvarant et Tethe’alla. Lloyd et de ses amis sont au coeur de l'intrigue, alors qu'ils tentent de sauver Sylvarant sans nuire à Tethe’alla.Tales of Symphonia est, pour info, un jeu vidéo sorti en 2003 sur GameCube, PS2 et PC. C'est la même histoire, à peu de choses près, que va raconter cette série. Un remastered du jeu est actuellement en développement, prévu pour cet été.La série anime proposera régulièrement de nouveaux épisodes, via la chaîne Youtube de Bandai Namco Europe. On vous livre, ici, le premier épisode, qui dure un peu plus d'une demie-heure.