Wo Long : Fallen Dynasty dévoile son histoire

Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A part qu'on doit taper les méchants, faut savoir quoi ?

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour le jeu Wo Long : Fallen Dynasty. Elle raconte l'histoire du jeu. Pour rappel, cette histoire mettra en scène un soldat sans nom combattant pour suvivre dans une version dark fantasy de la fin de la Dynastie des Han, où les démons ont envahi les royaumes.Koei Tecmo et Team Ninja sortiront le jeu Wo Long : Fallen Dynasty sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One le 3 mars 2023. Il sera d’ailleurs disponible dès le jour de sa sortie sur le Game Pass.