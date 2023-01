Publié le Jeudi 19 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le seigneur des anneaux

Fire Emblem Engage sort demain vendredi sur Nintendo Switch. Le jeu raconte l'histoire des héros légendaires, les Emblèmes, qui tous les 1000 ans octroient un pouvoir immense à quiconque réunira les 12 anneaux d'Emblèmes. L'heure d'octroyer à nouveau ce pouvoir approche. Alear, le Dragon divin de la prophétie, s’éveille pour rassembler les anneaux et ramener la paix sur le continent. Mais face à lui, le Dragon déchu Sombron tente lui aussi de récupérer les 12 anneaux.Vous allez commander l'armée du Dragon divin Alear et vous opposer aux armées de Sombron.Le jeu propose aussi un pass d'extensions. 4 DLC sortiront dans les mois à venir pour le jeu. Le premier sera disponible dès demain et comprendra, entre autres, des Emblèmes additionnels et de nouveaux accessoires.