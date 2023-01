Colossal Cave arrivera cette année sur le PSVR 2

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 09:30:00 par Walid Hamadi

La grotte fondatrice

Colossal Cave - Reimagined vient tout juste de sortir sur toutes les plateformes, sauf sur Xbox Series (qui viendra plus tard), et en profite pour confirmer son arrivée prochaine sur PSVR 2. Le système de réalité virtuelle de Sony sort le 22 février prochain et le jeu de rôle de Ken et Roberta Williams se devait d’y apparaître.



Colossal Cave étant l’un des tous premiers RPG de l’Histoire du jeu vidéo, c’est un petit évènement de le voir revenir de nos jours dans les casques VR. Outre la Switch, le PC et la PS5, le jeu est déjà disponible sur Meta Quest 2 et arrivera donc cette année sur la nouvelle mouture du PSVR. Voyez plutôt ce que donne ce jeu old school dans le trailer qui suit.