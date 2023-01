Un premier trailer pour Sword Art Online Last Recollection

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Et un DLC pour Alicization Lycoris

Si le tout nouvel épisode de la série des Sword Art Online n’a pas encore de date précise, Last Recollection se présente via un premier trailer pour préparer à son arrivée dans le courant de l’année sur Switch. L’on peut y avoir un aperçu du Territoire des Ténèbres ainsi que des conflits qui s’y déroulent.

Bandai Namco en profite pour annoncer que le dernier épisode en date, SAO : Alicization Lycoris sort son premier DLC Blooming of Forget-me-not dès aujourd’hui. Ce nouvel arc narratif prend place après l’aventure principale et incorpore de nouvelles armes, des sets et des donjons inédits ainsi que de nouvelles Bêtes Divines à affronter.