Endless Dungeon sortira le 18 mai prochain

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tu aimes les donjons ?

Les français d'Amplitude Studios sortiront Endless Dungeon le 18 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles.Endless Dungeon est un jeu d’action tactique rogue-lite avec quelques éléments de tower defense. Vous devrez protéger votre cristal des vagues de monstres ou alors mourir en essayant… Pour ce faire, vous aurez des héros, à débloquer au fil de votre avancée dans le jeu, qui auront leur lot de compétences spéciales. 4 héros seront proposés et seront opposés à 15 types de monstres.Le jeu se jouera via des commandes de type twin-stick et sera disponible en coop.