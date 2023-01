- Figment 2: Creed Valley, le jeu surréaliste repoussé à mars

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Psyché délire

Initialement prévu pour février, le jeu Figment 2: Creed Valley est repoussé au 9 mars. Pas de quoi s'enflammer sur ces quelques jours de retard, destinés à donner un coup de polish sur le titre. Ou officiellement pour "éviter tout crunch de ses employés" en leur laissant le temps de finir le boulot.On vous rappelle que Figment 2: Creed Valley est la suite de Figment, sorti en 2017. Il vous dépeint un monde où les cauchemars ont brisé la morale, laissant l'esprit incapable de fonctionner normalement. Cette plongée dans la psyché humaine, le tout au rythme de la musique, raconte l'histoire de Dusty et son ami Piper, qui doivent se rendre à Creed Valley pour rétablir la paix de l'esprit humain.Le jeu est prévu sur Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox Series X|S & Xbox One.