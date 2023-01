- Tin Hearts a enfin une date de sortie !

Publié le Vendredi 20 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Toys Stories

Dans ce joli jeu que semble être Tin Hearts, vous allez diriger une équipe de soldats de plombs dans un monde où la magie est omniprésente. Des puzzles, des énigmes basées sur la manipulation du temps sont à découvrir parmi plus de 40 niveaux que propose le jeu.Il est développé par le studio Rogue Sun et édité par Wired Productions. Tin Hearts est prévu sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. La date de sortie vient d'être révélée. Il sortira le 20 avril. Des versions boîtes seront proposées pour les éditions Nintendo Switch, PS4 et PS5.On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce :