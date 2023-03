Peppa Pig: World Adventures est disponible !

Publié le Lundi 20 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petite cochonne, va !

Peppa Pig: World Adventures est sorti sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce jeu, destiné aux plus petits, racontent une nouvelle histoide du cochon tout moche, toujours de profil.Peppa va voyager à New-York, à Paris, à Londres, en Autralie... pour remplir des missions, rencontrer de nouveaux amis et décorer sa nouvelle maison avec plein de souvenirs.Sur ce, je vais me chercher un jambon-beurre.