The Legend of Heroes: Trails to Azure est sorti

Publié le Lundi 20 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

La suite...

The Legend of Heroes: Trails to Azure est la suite directe de The Legend of Heroes: Trails from Zero. Alors que la paix s'est installée à Crossbell et que la Section de Soutien Spécial, grâce à ses actions héroïques, atteint un nouveau statut dans la société, des organisations aux buts douteux commencent à faire parler d'elles. Pire : les tensions entre l'Empire Erébonien et la République de Calvard se font plus importantes encore. Et Crossbell est juste au milieu des deux puissances...Lloyd et ses alliés se préparent au pire. Mais ils sont loin d'imagnier que le pire, aurait été préférable par rapport à la menace qui arrive...The Legend of Heroes: Trails to Azure vient de sortir sur PS4 et Nintendo Switch.