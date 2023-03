(TEST) Octopath Traveler II (PC, PS4, PS5, Switch)

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

8 en 1

Comme Cedric sait que ma vie est toute pourrie, que ma femme me casse les couilles mais bien moins que mes gosses, que mes seules amies sont mes poules, Cocotte, Nugget et Roulemapoule et que je tente d'échapper à la réalité en jouant à tous les RPG qui me passent sous la main, il s'est dit qu'Octopath Traveler II, avec ses multiples histoires, était parfait pour moi.



Alors dois-je le remercie ? Je vous laisse cliquer sur le lien pour le savoir.