- Batora: Lost Haven sort sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le soleil a rendez-vous avec la lune...

Batora: Lost Haven est un action RPG dans lequel vous incarnerez Avril, une jeune femme qui doit... sauver le monde. Se basant sur les pouvoirs du soleil et de la lune, elle va devoir traverser l'univers à la recherche de secrets et combattre des ennemis grâce à son esprit et sa force.Le jeu offre une histoire à multiples embranchements qui mèneront à différentes fins.Déjà sorti l'année dernière sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais passé relativement inaperçu, le jeu débarque sur Nintendo Switch le 6 avril.