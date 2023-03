- Anno 1800 est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Annus mirabilis

Très bon jeu sorti en 2019 sur PC (vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici ), Anno 1800 vient de sortir sur PS5 et Xbox Series. Ce jeu, signé Ubisoft, sera disponible en édition standard, à 39;99 €, comprenant le jeu de base et ses mises à jour, mais aussi en édition Deluxe (digitale uniquementà avec artbook, Pack Fondateur, Pack Imperial, bande-son, artbook... au prix de 49,99 €. Les packs sont des bonus cosmétiques, essentiellement.Le jeu est d'ailleurs jouable gratuitement jusqu'au 23 mars, sur ces deux plateformes et sur PC.Un bon jeu de stratégie et de gestion, dans lequel vous allez devoir construire des cités, les relier, les faire fructifier et péterla gueule à vos opposants (même si vous pouvez opter pour des solutions diplomatiques ou économiques, mais c'est moins drôle).