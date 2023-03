Redfall : dÃ©couvrez l'histoire des dieux vampires

Publié le Vendredi 17 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu aux dents longues

Développé par Arkane (Dishonored), édité par Bethesda, Redfall sera disponible sur Game Pass, Xbox Series X|S et PC le 2 mai 2023. Il est d'ores et déjà disponible en précommande.Ce FPS en coop dans un monde ouvert se déroule dans la ville de Redfall, dans le Massachusetts, envahie par une armée de vampires. Vous allez devoir combattre à deux, fusionner vos compétences et pouvoirs, dans but d'affronter des hordes d'ennemis.Plusieurs personnages seront disponibles, chacun avec ses propres compétences.Une nouvelle vidéo dévoilant l'histoire du jeu a été mise en ligne.