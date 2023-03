Exogate Initiative : Stargate débarque en jeu vidéo

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

(ou presque)

Signé du studio bordelais Xenobits, Exogate Initiative est un jeu de gestion dans lequel vous allez diriger un labo secret destiné à explorer l'univers. Vous devrez développer votre site de recherches, recruter des scientifiques, des physiciens, des explorateurs, bref, monter une petite équipe que vous enverrez à travers un portail qui les fera voyager vers d'autres mondes.Bienvenue dans Stargate, les Goa'uld en moins.Chaque voyage sera l'occasion de découvrir de nouvelles espèces, faune ou flore et de découvrir de nouvelles technologies. Vos choix seront cruciaux et pourront modifier le destin même de l'univers.Le jeu sort en accès anticipé sur Steam , le 18 avril. On a hâte de voir ça.