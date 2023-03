CityDriver, un simulateur de conduite à domicile

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça ne ferait pas de mal à beaucoup de monde d'y jouer...

Aerosoft s'apprête à sortie CityDriver, un simulateur de conduite automobile, sur Steam, le 5 juin prochain. Il sera disponible au prix de 34,95 €.Idéal pour apprendre... à conduire, donc, le jeu proposera plusieurs modèles de voitures, chacun ayant son type de moteur, son type de transmission, et permettant aussi de customiser l'intérieur des autos.C'est dans les rues de Munich que le joueur pourra déambuler, avec une représentation fidèle et à l'échelle du centre-ville. Piétons, autres véhicules et bien entendu, signalisation, seront de la partie.Ne reste plus qu'à acheter un volant, des pédales, un levier de vitesse et un siège baquet, pour faire totalement illusion. Une paille, quoi...