PlayStation Plus : les nouveaux jeux de mars pour les abonnÃ©s Extra et Premium

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Du beau

Tchia

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Ghostwire Tokyo

Immortal Fenyx Rising

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends With You

Haven

Ridge Racer Type 4 (PS1)

Ape Escape 2 (PS1)

Syphon Filter: Dark Mirror(PSP)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 mars.