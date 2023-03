A Space For The Unbound, maintenant en franÃ§ais

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une jolie histoire...

Suivez les aventures de Raya et Atma, deux jeunes écoliers qui ont décidé de faire l'école buissonière. Il faut dire que cette histoire se déroule sur fond de fin du monde...A Space for the Unbound est un petit jeu d'aventure en pixel art, avec une influence manga, le tout mâtiné de quelques éléments surnaturels.Le jeu est déjà sorti sur Steam , disponible depuis janvier. Mais une toute nouvelle mise à jour vient d'ajouter le français comme langage, et ça vaut donc le coup de se fendre d'une petite news. Notez, enfin, qu'une démo est disponible, pour essayer le jeu avant de l'acheter.