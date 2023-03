WWE 2K23 est sorti

Publié le Jeudi 16 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On se met des baffes ?

Visual Concept et 2K Games viennent de sortir leur jeu de catch WWE 2K23 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam.Le jeu propose plusieurs modes de jeu, comme 2K Showcase, dans lequel les joueurs suivront les 20 ans de carrière de John Cena et revivront ses rencontres les plus marquantes. D'autres catcheurs cultes seront de la partie : The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, “The Undertaker”, Rhea Ripley, Bobby Lashley...Le mode Wargames est surtout mis en avant par le studio. Il s'agit d'un mode multi 3V3 et 4v4, sur deux rings.