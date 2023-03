Paper Trail, puzzles dans un monde de papier

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Laissez parler les p'tits papiers

Paper Trail est un jeu de puzzles et d'aventure développé par Newfangled Games. Le jeu sortira sur Netflix, iOS, Android... mais aussi sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch avant la fin de l'année.On y suivra l'histoire de Paige, qui quitte le foyer pour la première fois de sa vie et part étudier dans un monde de papier, pliable, modifiable... On va suivre son voyage, ses rencontres... De puzzles en pliages, vous devrez lui ouvrir le chemin vers cette nouvelle vie.Les graphismes, dans les tons pastels, ont été réalisés à la main.