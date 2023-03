Le jeu français The Wreck est sorti

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'accident

Développé par le studio français The Pixel Hunt, The Wreck est un visual novel en 3D. On va suivre Junon, une scénariste râtée, à la vie qui part en lambeau. Sur le point de s'effondrer, elle doit en plus faire face à un drame familial : sa mère est dans un état critique.Junon va devoir revivre les moments clefs de son passé pour transformer son présent et se donner un avenir.Une histoire sur les thèmes du traumatisme et de la guérison, que vous découvrirez via une aventure narrative intense.Le jeu vient de sortir sur Playstation 4 & 5 et sur Xbox Series & One, Nintendo Switch et PC. Le jeu a une durée de vie d'environ 5 heures et il sera donc proposé à bas prix.