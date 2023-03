Le survival horror Shame Legacy sort le 30 mai

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Déjà culte

Fairyship Games développe actuellement Shame Legacy, un survival horror, qui sera édité par Destructive Creations, un éditeur spécialisé dans le genre puisqu'on leur doit Daymare 1998, notamment.Shame Legacy sort sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 le 30 mai prochain.Le jeu vous envoie au XIXe siècle, dans une communauté un peu particulière : une communauté cultiste dont le but est... de vous sacrifier. Vous allez tout faire pour leur échapper. Alors qu'ils vous traquent, vous devrez faire preuve de furtivité et d'intelligence pour ne pas vous faire prendre. Et si vous êtes découvert, priez pour courir plus vite que vos poursuivants...Entre furtivité et puzzles, le jeu vous entraîne dans un univers sombre, angoissant, oppressant, et vous pourrez en découvrir plus dans cette bande-annonce.