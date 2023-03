Le visual novel Varney Lake pour bientôt !

Publié le Mercredi 15 mars 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Vampire et colonie de vacances

Varney Lake, le second visual novel de LCB Game Studio et Chorus Worldwide, sort le 28 avril sur PC via Steam, PS4 et 5, Xbox Series et One ainsi que sur Nintendo Switch. Il s’agit là du second opus d’une série inspirée par la pulp fiction des années 50 et des graphiques informatiques des années 80.Dans ce jeu, vous devrez aider le détective du paranormal Lou Hill à résoudre une affaire vieille de 30 ans. Il faudra remuer les souvenirs brumeux de trois adultes, enfants à l’époque, Jimmy, Doug et Christine dont la colonie de vacances a mal tourné…Si vous attendiez la suite de Mothmen 1966 ou que vous aimez les jeux d’enquête, notez soigneusement la date de sortie de Varney Lake.