Publié le Mardi 14 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Abbaye du Mont des Cats

Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard (PS5) God of War Ragnarök (PS5) Metroid Prime Remastered (Nintendo Switch) Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard God of War Ragnarök FIFA 23

Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard Forza Horizon 5 Call of Duty Modern Warfare II

Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II Wo Long Fallen Destiny

Fifa 23 GTA V NBA 2K23

Metroid Prime Remastered Kirby's Return to Dream Land Deluxe Mario Kart 8 Deluxe

Company Of Heroes 3 Minecraft Java & Bedrock Farming Simulator 22

Le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 9semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir l'Abbaye du Mont des Cats, un fromage au lait pasteurisé de vache, à pâte pressée non cuite. Il nous vient tout droit dela région des Hauts-de-France.Le top ne bouge pas des masses par rapport à la semaine dernière. Harry Potter - ou du moins le jeu sur son univers - est toujours en tête, God of War se maintient bien et la Nintendo Switch ferme le classement. Normal, quoi.