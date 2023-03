Cobra adapté en jeu vidéo par Microids

Publié le Mardi 14 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu canon ?

Série culte des années 80, adaptée d'un manga sorti à la fin des années 70, Cobra débarque en jeu vidéo, via un partenariat entre Microids et TMS.Les joueurs pourront incarner Cobra et son bras gauche canon laser, et retrouver tous les protagonistes importants de la série, comme Armanoïde, sa coéquipière androïde.Alors on nous annonce un jeu "fidèle à l'esprit de la série", une grande aventure pour les fans"... mais on attendra quand même de voir ce que Microids va faire de son Goldorak pour s'enthousiasmer tout à fait.