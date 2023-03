The Legend of Nayuta: Boundless Trails annoncé pour cet automne

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un peu plus près des étoiles...

The Legend of Nayuta: Boundless Trails a été annoncé pour cet automne par NIS America. Il s'agit d'un Action-RPG, ou plutôt d'un JRPG-action (enfin c'est comme vous le sentez) en temps réel. Il est prévu sur PS4 et Nintendo Switch.Le jeu narrera l'histoire de Nayuta, une gamine qui glande à regarder les étoiles à longueur de journée. Alors certes, c'est plutôt la nuit parce que le jour, elle ne doit pas en voir des masses, mais je n'y peux rien, l'expression, c'est "à longueur de journée".Bref. Nayuta passe sa vie à contempler les étoiles au-dessus de son île natale et à rêver de voyages. Selon les croyances, la Terre est plate et l'océan marque la limite du monde. Parfois, des étoiles sur lesquelles se trouvent des ruines, tombent sur l'île de Nayuta, témoignages de vies extraterrestres. Un jour, en explorant l'une d'elles, Nayuta et ses amis trouvent une petite fille ressemblant à une fée, Noi. Noi demande son aide à Nayuta. Débute alors un grand voyage...Il s'agit d'un nouvel opus de la saga "Trails of".