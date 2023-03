Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Summoners War: Chronicles Big Ambitions Sons Of The Forest Steam Deck Apex Legends Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Destiny 2 Counter-Strike: Global Offensive Lost Ark Red Dead Redemption 2

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.Voici le top :