Mato Anomalies : le JRPG est sorti

Publié le Lundi 13 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Matez Mato

Mato Anomalies est un JRPG futuriste qui se déroulet dans un quasi-Japon dystopique, post-apocalyptique. Vous y incarnez Doe, un enquêteur à la recherche de réponses concernant l'apparition soudaine de créatures surnaturelles dans la ville de Mato, métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste.Le jeu est développé par le studio Arrowiz et édité par Prime Matter. Il vient de sortir sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.Voici la bande-annonce de lancement, si vous voulez voir de quoi il retourne :