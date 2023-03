- La date de sortie de Rune Factory 3 Special est révélée

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La toison d'or a son propre jeu ?

Dans Rune Factory 3 Special vous incarnez Micah, un jeune homme pouvant se transformer en monstre à l'apparence d'un mouton doré, appelé wooly. Vous vous réveillez amnésique et allez vous retrouver embarqué dans un conflit de longue date entre humains et monstres. Vous allez donc jouer les ambassadeurs entre les races pour rétablir la paix, tout en découvrant un secret choquant.La version remasterisée et étendue du jeu classique sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch dès le 5 septembre 2023, et petite surprise, une édition limitée au visuel inédit sera également disponible à la même date.