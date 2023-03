- Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 est disponible

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 11:15:00 par Théo Valet

Joujou dans la boue

Comme le titre de l'article le dit, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 est désormais disponible, sur PC, PS4, PS5 et Xbox One et Series. Le jeu propose une mise à niveau gratuite sur Playstation et bénéficie du Smart Delivery sur Xbox.Ce jeu de moto vous plonge dans le monde du Supercross avec ces 8 différents modes de jeu comprenant des tutoriels, des défis, des quêtes et autres entrainements personnalisés. Tout ça sous la supervision de Jerem McGrath, une légende de la Supercross, qui vous aidera à devenir le plus fort d'entre tous.Qui dit nouvel opus, dit plus de personnalisation afin d'avoir une expérience unique et adaptée à vos envies. Vous pourrez donc configurer votre deux-roues, que ça soit au niveau du pilotage, des freins ou encore de l'accélération.Le jeu disposera de nombreuses zones de jeux dont le Supercross Park dans lequel vous pourrez conduire seul, ou avec des amis. En effet, le jeu propose un mode en ligne mais également un multijoueur local en écran scindé.