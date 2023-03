- CLASH: Artifacts of Chaos sort aujourd'hui

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 10:50:00 par Ambre Cogné

La bagarre!





Développé par ACE Team et édité par NACON, Clash: Artifacts of Chaos est maintenant disponible. Vous y incarnerez Pseudo, un guerrier adepte du cassage de gueule de haut vol. Vous devrez protéger l'Enfant, un petit animal étrange aux mystérieux pouvoirs, de la terrible Gemini et de ses armées de mercenaires.Pour celà, vous devrez maîtriser l'art du combat et du jeu de dés, le tout dans un monde étrange et surréel. Et si la mort vient à vous gagner, vous devrez alors parcourir le monde de nuit sous la forme étrange d'un sylphe et retrouver votre cadavre pour revenir à la vie...Clash: Artifacts of Chaos est disponible sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et bien évidemment sur PC (à travers Steam et L' Epic Game Store ).