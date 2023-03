Une mise Ã  jour gratuite pour Escape Room

Publié le Vendredi 10 mars 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

L’Atelier de De Vinci

Au travers d’une mise à jour gratuite, le jeu d’escape games en coop Escape Simulator se dote d’une nouvelle salle : l’atelier de Léonard de Vinci. Les joueurs devront dévoiler les mystères autour de sa vie dans de nouveaux puzzles qui essaient de renouveler un peu les mécaniques de jeu.De plus, le jeu bénéficiera d’une nouvelle bande-son et de nouveaux skins dans le thème de la nouvelle salle. De nouveaux assets sont également disponibles pour l’éditeur de niveaux.Enfin, le jeu est désormais entièrement traduit en italien ! De quoi se mettre dans l’ambiance parfaite pour visiter l’atelier du génie…Pour fêter l’arrivée de cette mise à jour gratuite, vous pouvez vous procurer le jeu de base à -25% sur Steam et l’édition collector, comprenant tous les DLC, à -10%.