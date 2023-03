Wargroove 2 annoncé sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ah ? Y'avait un 1 ?

Wargroove est un jeu tactique au tour par tour sorti il y a déjà quelques années et, paf, on en avait parlé il y a 4 ans lors de sa sortie sur PS4 ! Et bien paf encore, un deuxième opus sort sur PC et Nintendo Switch, sans doute dans l'année.Signé Chucklefish et Robotality, Wargroove 2 est toujours un jeu tactique au tour par tour, en pixel art, avec une nouvelle campagne, une nouvelle équipe de héros et un nouveau mode roguelite.Un mode coop à 4 sera possible, en local ou en ligne. Ajoutez de nouvelles cartes, de nouvelles unités, et même, tenez-vous bien, de nouvelles nouveautés, bref, y'aura plein de trucs... euh... nouveaux.