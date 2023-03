The Great War: Western Front, un nouveau making of

Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Elle avait quoi de Great ?

On vous le rappelle, ou on vous l'apprend si vous ne suivez pasnos colonnes régulièrement, The Great War: Western Front est un jeu de stratégie développé par Petroglyph Games et édité par Frontier Foundry. Il vous envoie sur le front ouest de la Première Guerre Mondiale, aussi appelée chez nous Grande Guerre, et chez eux, Great War, même si de Great, elle n'avait pas grand-chose.Vous devrez gérer vos armées, votre développement technologique et gérer les ressources de vos troupes. Le jeu couvrira la période de 1914 à 1919 et vous permettra de réécrire l'Histoire.Un nouveau carnet de développeurs a été publié, présentant le processus de création du son et de la musique du jeu. Le voici.