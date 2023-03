Publié le Jeudi 9 mars 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Tu la veux ta putain de guerre

Tiny Troopers: Global Ops est sorti sur Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pas sur PS4. Il est proposé au prix de 19,99 €. C'est un jeu développé par Epiphany Games et édité par Wired Productions, dans lequel vous allez combattre des hordes d'ennemis qui ont mis le monde à feu et à sang.Un shoot en vue de dessus, jouable à 4 en coop, avec des petits soldats à grosse tête. 50 missions composent la campagne solo, avec plein d'armes, plein d'équipements, plein de gadgets, bref, plein de trucs pour péter la gueule à plein de monde.Matez la vidéo, ça vous donnera peut-être envie d'y jouer :