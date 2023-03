John Wick chapitre 4 dévoile un extrait

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Il est où le Youki ?

On vous le rappelle, John Wick 4 débarque le 22 mars 2023 au cinéma. Un extrait a été dévoilé par Metropolitan Film Export. Pas de sang, pas de mort, juste du blabla.Le film est signé Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins et Ian McShane. Et un chien. Mais pas dans l'extrait.On vous laisse voir ça :