Hotel Renovator est disponible

Publié le Mercredi 8 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Archi d'intérieur

Développé par Two Horizons et édité par Focus Entertainment, le jeu Hotel Renovator vient de sortir sur PC, via Steam . Il est vendu 24,99 € mais une promo de quelques jours vous offre une petite réduction de 20%.Pour rappel, le jeu va vous permettre de construire et décorer votre hôtel, qu'il s'agisse de le monter de toutes pièces ou d'en rénover un déjà existant. Plus de 2000 meubles sont disponibles pour jouer les architectes d'intérieur.Reste à savoir si vous avez ou non des goûts de chiotte.Le jeu sortira plus tard dans l'année sur PS5 et Xbox Series.