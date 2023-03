The Last of Us : critique du huitième épisode de la série TV

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ça claque

Après deux semaines off à ne pas pouvoir regarder la série, j'ai rattrapé mon retard et me suis mis en ordre de marche pour vous proposer la critique de ce huitième et avant-dernier épisode de The Last of Us.Pas assez d'infectés, trop de Bella Ramsey qui, si elle s'améliore un poil au fil des épisodes, n'est toujours pas une Ellie convaincante...Et pour autant, la série est formidable. Parfaitement.