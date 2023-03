Ninja Turtles : Teenage Years, le retour des tortues ninja au ciné

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les tortues ? On en a assez soupé...

Un nouveau film sur les tortues ninjas va sortir au cinéma le 9 août prochain. Un film réalisé par Jeff Rowe, produit par Seth Rogen, d'après les personnages des Tortues Ninja créées par Peter Laird et Kevin Eastman...On va retrouver nos 4 ingrédients de soupe à New-York, alors qu'elles veulent être acceptées par les humains et considérées comme des ados normaux... Parce que bien entendu, tous les ados normaux se promènent avec un bandeau à la con sur les yeux et avec des armes accrochées dans le dos. Leur amie, April O'Neil, les aide à s'attaquer à un nouveau syndicat du crime, dont les sbires sont des mutants.Il s'agira d'un film d'animation. Avec 2 images par seconde, apparemment.On vous livre la première bande-annonce :