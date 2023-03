The Treflik Family, un jeu étrange sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 7 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Pour les chtites n'enfants

Développé par RedDeer.Games, un studio indépendant, le jeu The Treflik Family est prévu sur Nintendo Switch le 17 mars et se destine à un public familial. Même si, visuellement, ben c'est quand même un peu space.Le jeu est inspiré d'une série TV polonaise en stop motion, avec des personnages bizarres et moches et même certains qui font peur.Petites histoires, mini-jeux, coloriages vous attendent...Euh...